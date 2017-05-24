25 мая 2017 года вышел на экраны первый фильм саги Джорджа Лукаса "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Сам режиссер до конца не был уверен в успехе до такой степени, что даже не появился на премьере фильма, уехав на Гавайи вместе со своим лучшим другом Стивеном Спилбергом.

Никто и не подозревал тогда, что фильм о "далеко-далекой галактике" обзаведется такой армией фанатов, которая пронесет свою любовь к героям саги через десятилетия и снова соберется у кинотеатров в конце 1990-х и начале 2000-х.

И хоть дата 25 мая не так популярна среди фанатов, как 4 мая — День "Звездных войн" , давайте вспомним героев этой уникальной Вселенной: благородных джедаев, коварных ситхов, забавных роботов и инопланетных существ.