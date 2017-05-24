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"Звездные войны" 40 лет назад: с новой надеждой в будущее
25.05.2017 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь
25 мая 2017 года вышел на экраны первый фильм саги Джорджа Лукаса "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Сам режиссер до конца не был уверен в успехе до такой степени, что даже не появился на премьере фильма, уехав на Гавайи вместе со своим лучшим другом Стивеном Спилбергом.
Никто и не подозревал тогда, что фильм о "далеко-далекой галактике" обзаведется такой армией фанатов, которая пронесет свою любовь к героям саги через десятилетия и снова соберется у кинотеатров в конце 1990-х и начале 2000-х.
И хоть дата 25 мая не так популярна среди фанатов, как
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Сакральная дата для всех фанатов "Звездных войн" - 25 мая 2017 года. Смотрите в фотоленте Sputnik редкие кадры 1977 - 1980 годов, на которых запечатлены герои фильма, актеры и...
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