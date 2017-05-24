ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Звездные войны" 40 лет назад: с новой надеждой в будущее

25.05.2017 12:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

25 мая 2017 года вышел на экраны первый фильм саги Джорджа Лукаса "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Сам режиссер до конца не был уверен в успехе до такой степени, что даже не появился на премьере фильма, уехав на Гавайи вместе со своим лучшим другом Стивеном Спилбергом.

Никто и не подозревал тогда, что фильм о "далеко-далекой галактике" обзаведется такой армией фанатов, которая пронесет свою любовь к героям саги через десятилетия и снова соберется у кинотеатров в конце 1990-х и начале 2000-х.

И хоть дата 25 мая не так популярна среди фанатов, как 4 мая — День "Звездных войн", давайте вспомним героев этой уникальной Вселенной: благородных джедаев, коварных ситхов, забавных роботов и инопланетных существ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сакральная дата для всех фанатов "Звездных войн" - 25 мая 2017 года. Смотрите в фотоленте Sputnik редкие кадры 1977 - 1980 годов, на которых запечатлены герои фильма, актеры и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Вредно ли обрывать сирень – мнение ботаника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика