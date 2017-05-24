Вредно ли обрывать сирень – мнение ботаника

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Обламывать ветви цветущей сирени для растения может пойти на пользу, рассказал Sputnik старший научный сотрудник института экспериментальной ботаники имени Купревича НАН Беларуси Аркадий Скуратович.

Кусты сирени зацвели на этой неделе по всей Беларуси: растений много не только на полях, но и в городах. Белорусы часто обрывают ветви сирени — украсить дома или рабочие места. С вопросом о том, вредно ли это для растения, Sputnik обратился к опытному ученому-ботанику.

"Для сирени это может быть даже полезно — если звучит слишком громко, то скажу иначе: вреда точно не приносит. Вообще в конце цветения сирени ее ветви нужно обстригать — и с эстетической точки зрения, и чтобы сам куст был здоровее", — рассказал Sputnik Скуратович.

Как правильно обрезать сирень

По словам ботаника, сирень можно спокойно обламывать или обрезать, но главное — не слишком высоко.



© Pixabay Сирень весной

"Если обрезать полуметровые ветви — это будет вредно для растения: тогда вы срежете и все почки. Кусту надо будет восстанавливаться от года до трех лет, поэтому в случае высокой обрезки зацветет красиво в следующий раз растение нескоро", — предостерег Скуратович.

Когда цветет сирень

Собеседник агентства рассказал, что цветение сирени сильно зависит от погодных условий — может продолжаться от недели до трех.

"Обычно сирень зацветает в Беларуси во второй половине мая — но это если мы говорим про сирень обыкновенную. Есть в стране и другие виды: персидская и венгерская сирени. Они похожи на привычную нам, но зацветают чуть позже. В сумме сирень может цвести до середины июня", — заключил старший научный сотрудник.