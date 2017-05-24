Не поделили дорогу. Почему велосипедисты, автомобилисты и пешеходы не могут ужиться вместе

С открытием сезона вновь посыпались претензии в адрес велосипедистов: «Ведут себя агрессивно, подрезают и всем мешают». Чем конкретно «мешают велосипедисты» AUTO.TUT.BY выяснял у автомобилистов, пешеходов да и самих велосипедистов.

Автомобилисты: Велосипедисты есть даже на МКАД! Как от них спастись?





— По требованиям ПДД велосипедисты не должны выезжать на проезжую часть, если рядом есть тротуар. Но все равно они выезжают там, где ездят машины. Причем, не боятся и на скоростные трассы выезжать, даже на кольцевой они есть! — возмущенно рассказал водитель Ford Алексей. — Я как такого вижу, сразу перестраиваюсь в левую полосу: кто знает, что за маневр он может совершить, может какой крендель рулем сделает, чтобы яму объехать. Таких можно и на капоте прокатить, а потом из-за них в тюрьме сидеть придется.

По городу Алексей всегда передвигается на машине, но велосипед у него тоже есть, но катается на нем мужчина только когда выезжает на дачу.

— Я конечно понимаю, что многие на великах ездят на работу. Ну так делайте это безопасно: велодорожки же есть, тротуары. Автомобиль не может остановиться за секунду, кроме того, автомобиль просто быстрее велосипедиста. Зачем водителей подставлять? — недоумевает автомобилист.

Пешеходы: иду и боюсь, что собьют

На тротуарах, которые у нас зачастую соединены с велодорожками, велосипедистов не хотят видеть уже пешеходы. Конфликты между пешеходами и велосипедистами порой перерастают в громкие судебные дела с реальными уголовными сроками — минский велосипедист в прошлом году получил пять лет колонии за то, что ударил пешехода, идущего по велодорожке, битой. Изменилось ли что-то за это время? Мы понаблюдали за велосипедистами на проспекте Победителей, пообщались с прохожими — выводы не утешительные.





— Понимаете, они на велосипедах носятся очень быстро. А бывает, что по тротуару идет много пешеходов, среди которых и мамы с детьми, колясками, пожилых людей много. Велосипедисты начинают объезжать людей, делают это резко. Бывает, что из-за спины выскакивают, от неожиданности подпрыгиваешь и ребенок тоже пугается, — на детской площадке рассказала нам мама 4-летнего малыша Алена.

— Есть совсем неадекватные велосипедисты, в основном это малолетки. Гнать их метлой оттуда, где люди ходят! — подключился к разговору Денис, который вывел на прогулку сына-дошкольника.

Мужчина рассказал, что они живут в одном из домов на проспекте Победителей и чаще всего с сыном гуляют в парке Победы. Молодой отец неоднократно сталкивался с тем, что из-за того, что велосипедисты едут очень быстро, приходилось убирать ребенка с тротуара.

— Как-то подросток несся, причем не по велодорожке, а рядом, а мой малой тут же на трехколесном велике ехал. Так велосипедист этот чуть дитенка не задавил, он видел, что затормозить не успевает, так набок велик завалил чтобы не наехать. Я тогда этого пацана чуть не прибил, — признался Денис.

Наученный на собственном опыте мужчина уже не ходит по тротуару вокруг парка, а лишь пересекает его и уходит гулять по аллеям. Но и там есть много велосипедистов, хотя и более «адекватные».

Велосипедисты: И среди нас есть те, кто нас же и дискриминирует





На проспекте Победителей, на площадке возле Дворца спорта традиционное место тусовки молодежи, многие из которых приезжают туда на велосипедах. Четверо подростков, стоявших немного поодаль, рассказали AUTO.TUT.BY что «ездят на велосипеде с детства», поэтому считают себя опытными велосипедистами, однако утверждают, что лихачить на дорогах себе не позволяют.

— Мы может припустить где-нибудь с горочки, но там, где есть люди, этого не делаем. Ездим спокойно, чтобы никому не навредить, — говорят парни.

Ребята рассказали, что на дороге им самим часто приходилось сталкиваться с агрессивными велосипедистами, которые на велодорожках подрезают своих коллег на двухколесном транспорте.

— Едешь спокойно, а тут — раз: перед носом у тебя резко выруливает. Приходится тормозить сразу, чтобы не столкнуться. Можно, конечно, сделать замечание такому человеку, но в ответ чаще всего можно услышать трехэтажный мат. Таких людей лучше вообще не трогать.



Анастасия Настежь

Директор общественного объединения «Минское велосипедное общество» Анастасия Янчевская о конфликтах между велосипедистами, пешеходами и водителями наслышана от своих товарищей. Иногда и она сама сталкивалась с неправильным поведением велосипедистов на дороге. Однако девушка не считает это проблемой, которая касается лишь двухколесного транспорта.

— Каждый из нас сталкивался с людьми, которые ведут себя как-то неожиданно, порой слишком грубо и агрессивно. Такой контингент встречается везде, будь то пешеход, пассажир, водитель или велосипедист. Неправильно разделять людей на культурных и невежественных в зависимости от вида транспортных средств. Если человек на мотоцикле или велосипеде — это не означает, что по умолчанию он хам и нарушитель ПДД, — говорит Анастасия.

Директор объединения считает, что все это вопросы культуры, образования, которые нужно прививать с детства.

— Каждый день водители автомобилей на дороге ругаются друг на друга и ведут себя агрессивно и считают это нормой. Почему же аналогичное поведение велосипедистов — вызывает такое удивление? Это не оправдывает ни автомобилистов, не велосипедистов — это говорит о низкой культуре в принципе. Например, дети смотрят на манеру поведения своего отца за рулем: папа кого-то подрезал на авто, выругался. А ребенок перенимает эту модель, и когда сам сядет на велосипед, а потом и на автомобиль, то будет вести себя точно так же, как его отец.

Анастасия пояснила, что стычки происходят еще и от того, что на дороги выехали малоопытные велосипедисты — они не знают как правильно обгонять, уступать дорогу. Хотя есть и другие — которые считают себя опытными и уверенными в собственных силах — от них тоже есть проблемы.

— К сожалению. есть люди, склонные преднамеренно обогнать, подрезать или довести ситуацию до конфликта. Недавно был велокарнавал «Viva, ровар» — праздник, где надо было красиво и аккуратно проехать. Но даже там были столкновения и падения. Это происходило из-за тех людей, которым хотелось проскользнуть, протиснуться, независимо от того, кто едет рядом.

Анастасия показала фрагменты видео с велокарнавала, на котором видно, что сами велосипедисты порой нетерпеливо обгоняют других, подрезают и создают массу проблем своим же напарникам.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не поделили дорогу. Почему велосипедисты, автомобилисты и пешеходы не могут ужиться вместе AUTO.TUT.BY вышел на улицы столицы, пообщался со всеми участниками дорожного движения и узнал, часто ли им встречались агрессивные велосипедисты и что с этим делать.

— Чтобы не доводить до конфликта на дороге надо задумываться о том, как ты едешь, не мешаешь ли кому-то. По правилам велосипедист должен объезжать по правой стороне, пешеход — придерживаться своей зоны, — сказала Анастасия. — Что касается выезда велосипедиста на проезжую часть, то не могу за это осуждать их, ведь так ездят во всем мире. Однако у нас велосипедистов вытеснили на тротуар. Не всегда это удобно и безопасно из-за наличия бордюров, к тому же на тротуаре бывает много людей. Поэтому уже несколько лет мы выступаем за то, чтобы изменить этот пункт в ПДД и разрешить велосипедистам ездить по проезжей части при создании соответствующей инфраструктуры, отделяющей поток машин от велосипедистов. Иначе конфликтов не избежать.