ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Между Гомелем и Лоевом пройдет ежегодный этап по ралли-спринту

25.05.2017 12:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Соревнования пройдут недалеко от деревни Рудня-Каменева 27 мая. Это третий ежегодный этап Кубка Беларуси по ралли-спринту.


Сложный и непредсказуемый спецучасток трассы ранее использовался только в зимнее время, теперь же организаторы решили попробовать его весной. Зеленые насаждения еще больше сужают дорогу, а из-за их плотности повороты открываются позже.

Цена входного билета на спецучасток гонок — пять рублей, детям до 14 лет вход свободный. Билеты будут продаваться на месте до начала гонок.

На ралли за автомобилями будет использоваться спутниковая система слежения. По словам организаторов, это сделано для удобства зрителей: каждый сможет в онлайн-режиме отслеживать на карте текущее местоположение участников. А судьям и волонтерам поможет моментально реагировать на внештатные ситуации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена входного билета на спецучасток гонок - пять рублей, детям до 14 лет вход свободный. Билеты будут продаваться на месте до начала старта гонок.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Шапиро: Наши хоккеисты могут подписать контракты с российскими клубами и сменить гражданство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика