Между Гомелем и Лоевом пройдет ежегодный этап по ралли-спринту

Соревнования пройдут недалеко от деревни Рудня-Каменева 27 мая. Это третий ежегодный этап Кубка Беларуси по ралли-спринту.





Сложный и непредсказуемый спецучасток трассы ранее использовался только в зимнее время, теперь же организаторы решили попробовать его весной. Зеленые насаждения еще больше сужают дорогу, а из-за их плотности повороты открываются позже.

Цена входного билета на спецучасток гонок — пять рублей, детям до 14 лет вход свободный. Билеты будут продаваться на месте до начала гонок.

На ралли за автомобилями будет использоваться спутниковая система слежения. По словам организаторов, это сделано для удобства зрителей: каждый сможет в онлайн-режиме отслеживать на карте текущее местоположение участников. А судьям и волонтерам поможет моментально реагировать на внештатные ситуации.