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"Чем меньше доход семьи, тем ниже расходы на ЖКУ". Расчет жилищных субсидий хотят пересмотреть

25.05.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
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Помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг для некоторых граждан станет гораздо весомее. В планах министерства ЖКХ внести изменения в Указ № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий». Трансформаций предлагается немало, но главная из них на сегодня такова: сумма материальной помощи будет зависеть от количества членов семьи. А значит, станет доступна большему количеству людей. Специалисты министерства разработали новый механизм расчета жилищных субсидий, пишет газета «Рэспубліка».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Проект указа подготовлен и ждет рассмотрения. Новые подходы к начислению безналичных жилищных субсидий еще будут обсуждать специалисты различных ведомств. Однако главная цель изменений — оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Кому больше поможет усовершенствованный документ? Разобраться в порядке цифр помог главный экономист управления экономики министерства ЖКХ Олег Грузинов.

В качестве примера берем нормативную квартиру в 48 квадратных метров, в которой проживают родители с ребенком. Если сегодня совокупный доход семьи, а это две зарплаты, составляет 450 рублей, то безналичные жилищные субсидии не полагаются. Все просто: 20% общего дохода — это 90 рублей. Коммунальные услуги в стандартной двушке даже в отопительный период обходятся значительно меньше. Правда, в том случае, если проживающие «вписываются» в нормативное потребление услуг.

Речь идет о стоимости основных услуг, рассчитанных на основе утвержденных правительством нормативов. Это, к примеру, 140 литров воды в сутки на человека, 20 квадратных метров площади на одного человека и 10 квадратных метров на семью.

Если определять нуждаемость семьи с ребенком в помощи по новому проекту указа, то обязательный платеж в доле расходов на жилищно-коммунальные услуги составит 10−15%, а не 20%, как прежде. Потому что 450 рублей дохода семьи из совокупного превращается в среднедушевой, то есть рассчитывается на троих. Получается, что чем больше в семье детей или нетрудоспособных родственников, тем меньше будет в итоге среднедушевой доход. А значит, семья сможет рассчитывать на большую помощь от государства. Такой довод кажется вполне справедливым.

Многодетные семьи, в которых родители зарабатывают немного, свою жировку будут оплачивать по-другому. Условно говоря, если доход 200 рублей, то нужно будет оплатить всего 5% от него, все, что выше, возместит государство. Если 400 рублей, то 15%. Чем выше доход, тем выше возмещаемый процент оплаты ЖКУ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что касается технической составляющей, то здесь никаких изменений не предвидится, уточняет Олег Грузинов. Сейчас все высчитывает автоматическая система «Расчет ЖКУ». В нее полгода назад Минтруда, Фонд социальной защиты населения, Белгосстрах загрузили всю необходимую информацию о неработающих пенсионерах и инвалидах. Так работал выявительный принцип. Позже в системе появились сведения, поступающие из расчетно-справочных центров страны. Это уже заявительный принцип. Кстати, по заявительному принципу люди обращаются с просьбой предоставить им субсидии довольно интенсивно. Главный экономист приводит цифры: с января по март 3768 человек получили субсидий более чем на 55 тысяч рублей.

Вся информация обрабатывается в системе «Расчет ЖКУ» в защищенном автономном модуле. Когда в АИС идет процесс обработки, то он сравнивает предоставленную информацию с теми доходами, которые сформированы в закрытом модуле.

— Эта информация имеет ряд степеней защиты и сортируется посредством фильтров. И этот алгоритм не изменится, — объяснил Олег Грузинов. — По-другому будет проводиться лишь механизм расчета безналичных жилищных субсидий.

Первый заместитель министра ЖКХ Олег Поскробко рассказывает, что проектом изменений в указ «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» работали специалисты ЖКХ, Минтруда, Минэкономики, Минфина и МАРТ.

— Более детально изменения можно будет обсудить после того, как проект будет одобрен и подписан. Пока же коротко о его сути. Предлагаем помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг сделать адресной. Что имеется в виду? Приведу всего один пример. Сейчас основной критерий для начисления безналичной жилищной субсидии — доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в доходе домашнего хозяйства. Это 15 процентов для жителей сельской местности и 20 — для горожан. Этот процент фиксированный, — отмечает Олег Поскробко.

По его словам, в новом проекте доля обязательного платежа меняется и зависит от среднедушевого дохода семьи.

— Мы предлагаем сделать этот процент «плавающим»: чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на ЖК-услуги. А субсидию рассчитывать на основании среднедушевого дохода. То есть она не будет зависеть от количества членов семьи. Это будет справедливо по отношению к тем, кто на самом деле нуждается в помощи и поддержке государства, — рассказывает Олег Поскробко. — Новые подходы к предоставлению безналичных жилищных субсидий будут рассматриваться и совершенствоваться. Потому что такая помощь государства оказалась востребованной. Так, с октября по декабрь 2016 года субсидиями воспользовались 2385 домохозяйств страны. Сумма их составила 35 тысяч рублей. С января по март этого года почти 264 тысячи рублей получили более 10 тысяч домохозяйств. Речь идет о всех жилищных субсидиях, начисленных как по выявительному, так и по заявительному принципу.

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Специалисты министерства ЖКХ разработали новый механизм расчета жилищных субсидий. Одно из главных новшеств - сумма материальной помощи будет зависеть от...

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