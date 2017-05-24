Компьютерная программа победила человечество в сложнейшей игре Го

Программа AlphaGo победила в матче против Кэ Цзе, сильнейшего в мире игрока в Го. AlphaGo выиграла вторую игру из запланированных трех, сообщает N+1 со ссылкой на The Verge .



Фото: Google / The Verge

Го — одна из древнейших настольных игр. Вплоть до недавнего времени считалось, что компьютер не способен играть на равных с профессиональным игроком из-за высокого уровня абстракции и невозможности перебора всех доступных вариантов развития событий — точно число допустимых комбинаций в игре на стандартном гобане больше, чем число атомов в наблюдаемой Вселенной.

Кэ Цзе считается сильнейшим в мире игроком по данным независимого рейтинга Go Ratings. В Го не существует официального чемпионата мира, поэтому невозможно стать чемпионом мира по Го, однако учитывая победы игроков в разных турнирах можно с высокой точностью определить фактического сильнейшего игрока, которым на текущий момент и является Кэ Цзе.

Матч AlphaGo против Кэ Цзе проходит в рамках фестиваля Го в китайском городе Вужень (провинция Чжэцзян). Во второй игре китайский профессионал играл белыми камнями и сначала делал ходы на уровне AlphaGo, однако затем программа взяла верх и Кэ Цзе сдался.

Первую игру, которая прошла 23 мая, Кэ Цзе проиграл с отрывом в пол-очка (минимально возможное превосходство в го). Таким образом, в матче из трех игр ИИ выиграл в двух играх и официально превзошел сильнейшего игрока в Го. Третья (заключительная) игра состоится 27 мая.