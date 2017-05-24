Легионеров в минском «Динамо» можно пока сохранить, но со временем уменьшать их количество. Такое мнение высказал сегодня председатель федерации хоккея Семен Шапиро на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране, передает корреспондент БЕЛТА.



Семен Шапиро. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Актуальным является вопрос лимита на легионеров в «Динамо», — сказал Семен Шапиро. — Предлагаю в следующем сезоне сохранить количество легионеров до четырех человек. Эта позиция выверена и федерацией хоккея, и обсуждали мы ее с участниками совещания. Далее — снижать эту планку при условии, что белорусские хоккеисты будут готовы на равных конкурировать с соперниками по лиге, а команда показывать достойный уровню государственной поддержки результат.

Вместе с тем, отметил он, полный отказ от иностранцев значительно снизит финансовую нагрузку на клуб. Это позволит ему сэкономить не менее 3 миллионов долларов. С другой стороны, данное решение может негативно сказаться на результатах команды и, как следствие, возможно, снизится посещаемость игр с ее участием. А ведь клуб, по словам Семена Шапиро, несет огромную социальную функцию и является лидером КХЛ по количеству болельщиков на трибунах.

— В каком психологическом климате будут расти и готовиться кандидаты в сборную страны в этом случае? Как мы будем формировать лидерские качества, работать над созданием и реализацией моментов, если весь сезон ввиду ослабления профессионального состава команды мы будем отбиваться от атак более мастеровитых соперников?, — задал он риторические вопросы. — Вопрос очень серьезный. Его надо серьезно дорабатывать и принимать решение", — подытожил глава федерации.

Напомним, что недавно на встрече с Александром Лукашенко председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск», министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил о намерении отказаться от услуг иностранцев , в том числе в тренерском штабе. И, как сообщалось, этот замысел в целом одобрен руководителем страны.

Что касается возможных сроков для реализации предложения, Игорь Шуневич тогда заявил, что это может случиться уже в предстоящем сезоне.

У минского «Динамо» нынче есть контракты на следующий год с Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном. В клубе также заявили о намерении продолжить сотрудничество с Беном Скривенсом. Кроме того, еще два года действует срок контракта с главным тререром Крэйгом Вудкрофтом, под руководством которого команда показала рекордный результат в регулярном чемпионате КХЛ, но в плей-офф выбыла уже в первом раунде.