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Лукашенко - хоккеистам: Будет результат - будет зарплата. А то каждый на "Мерседесе" ездит

25.05.2017 13:09 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси заявил о том, что платить хорошие деньги следует только за конкретный результат, сообщает пресс-служба президента страны.


Фото: president.gov.by

— Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт, — заявил он. — Будет результат — будет зарплата. Вы знаете мои требования. Если вы готовы сегодня заработать деньги сами, без государственных дотаций, платите сколько хотите. Но если вы из бюджета народные деньги сегодня берете, будьте добры отрабатывать.

Александр Лукашенко подчеркнул, что авансирование за игру должно быть минимальным, а дальнейшие выплаты производиться только за результат.

— А то каждый на «Мерседесе» ездит, а результата нет. Поэтому установите нормальную зарплату за игру, а за результат добавьте. И надо существенно призовые и прочее добавлять за результат на внутреннем чемпионате. Тогда будут играть здесь, — сказал глава государства.

 
 
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Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси заявил о том, что платить хорошие деньги следует только за конкретный результат.

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