Специалисты: через неделю уже можно идти в лес за грибами

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Грибы в Беларуси появятся приблизительно через неделю, рассказал Sputnik в четверг старший научный сотрудник института экспериментальной ботаники имени Купревича НАН Беларуси Аркадий Скуратович.

Специалисты НАНБ обещают, что в ближайшее время в республике начнется летний грибной сезон.

"Грибы начнутся с Гомельщины – здесь прошли дожди и тепло. Уже через неделю появятся грибы-колосовики – это боровики, подосиновики, подберезовики и другие", – рассказал Sputnik Скуратович.

По всей Беларуси грибы также будут появляться в течение нескольких ближайших недель.

Как рассказал ботаник, вскоре в Беларуси зацветет и рожь, а когда появятся ее длинные желтые тычинки – будет настоящий "грибной бум".

Как ранее сообщал Sputnik, 2016 год для любителей тихой охоты оказался урожайным : местами граждане заготавливали грибы в промышленных масштабах – был зафиксирован случай, как в Щучинском районе семья за день в лесу собрала более 200 килограммов боровиков и подосиновиков.

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