|
Специалисты: через неделю уже можно идти в лес за грибами
25.05.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая – Sputnik. Грибы в Беларуси появятся приблизительно через неделю, рассказал Sputnik в четверг старший научный сотрудник института экспериментальной ботаники имени Купревича НАН Беларуси Аркадий Скуратович.
Специалисты НАНБ обещают, что в ближайшее время в республике начнется летний грибной сезон.
"Грибы начнутся с Гомельщины – здесь прошли дожди и тепло. Уже через неделю появятся грибы-колосовики – это боровики, подосиновики, подберезовики и другие", – рассказал Sputnik Скуратович.
По всей Беларуси грибы также будут появляться в течение нескольких ближайших недель.
Как рассказал ботаник, вскоре в Беларуси зацветет и рожь, а когда появятся ее длинные желтые тычинки – будет настоящий "грибной бум".
Как ранее сообщал Sputnik,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грибной сезон начнется в Беларуси с Гомельщины – по области прошли теплые дожди, которые стимулировали их рост.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии