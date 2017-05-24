Жительница Сморгони предстанет перед судом за жестокое убийство мужа

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Сморгони 29 мая предстанет перед судом за жестокое убийство мужа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко.

Открытое судебное разбирательство состоится в суде Сморгонского района. Женщина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п.п.6 ч.2 ст.129 УК).

Убийство произошло 2 декабря 2016 года. 48-летняя супруга сама позвонила вечером в скорую помощь. Она заявила, что ее муж потерял сознание. Медицинские работники на месте констатировали его смерть.

У умершего нашли множественные переломы ребер и грудины, повреждения внутренних органов, черепно-мозговую травму и другие повреждения, свидетельствующие о том, что смерть была насильственной. УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело.

Подозрения пали на жену погибшего. Оказалось, что незадолго перед смертью 49-летний мужчина заявил супруге о том, что хочет от нее уйти. Установлено, что жена забрала у него паспорт, не выпускала из дома и применяла физическое насилие. Женщину заключили под стражу. Ранее оба супруга к уголовной ответственности не привлекалась. -0-