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Жительница Сморгони предстанет перед судом за жестокое убийство мужа

25.05.2017 13:14 — Разное | БелТА  
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Жительница Сморгони предстанет перед судом за жестокое убийство мужа

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жительница Сморгони 29 мая предстанет перед судом за жестокое убийство мужа, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко.

Открытое судебное разбирательство состоится в суде Сморгонского района. Женщина обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п.п.6 ч.2 ст.129 УК).

Убийство произошло 2 декабря 2016 года. 48-летняя супруга сама позвонила вечером в скорую помощь. Она заявила, что ее муж потерял сознание. Медицинские работники на месте констатировали его смерть.

У умершего нашли множественные переломы ребер и грудины, повреждения внутренних органов, черепно-мозговую травму и другие повреждения, свидетельствующие о том, что смерть была насильственной. УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело.

Подозрения пали на жену погибшего. Оказалось, что незадолго перед смертью 49-летний мужчина заявил супруге о том, что хочет от нее уйти. Установлено, что жена забрала у него паспорт, не выпускала из дома и применяла физическое насилие. Женщину заключили под стражу. Ранее оба супруга к уголовной ответственности не привлекалась. -0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Убийство произошло 2 декабря 2016 года. 48-летняя супруга сама позвонила вечером в скорую помощь. Она заявила, что ее муж потерял сознание. Медицинские работники на...

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