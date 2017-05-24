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Военные России и Беларуси провели учения по радиоэлектронной борьбе при отражении внешней агрессии
25.05.2017 13:21 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Российские и белорусские военные провели учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при отражении условной агрессии. Учения прошли на территории Беларуси.
"Отрабатывались вопросы взаимодействия, управления и совместного применения сил и средств радиоэлектронной борьбы в ходе отражения агрессии против Союзного государства в условиях сложной радиоэлектронной обстановки", - сообщили
В департаменте сообщили, что это первые совместные специальные учения по радиоэлектронной борьбе с воинскими частями и подразделениями РЭБ Вооруженных сил Беларуси и РФ."Учения проводились в период с 19 по 25 мая в рамках совместной подготовки Вооруженных сил двух стран", - заявили в Минобороны.
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Российские и белорусские военные провели учения подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при отражении условной агрессии. Учения прошли на территории...
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