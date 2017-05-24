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Трое борисовских убийц получили больше 20 лет лишения свободы каждый

25.05.2017 13:35 — Разное | БелТА  
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Трое борисовских убийц получили больше 20 лет лишения свободы каждый

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила без изменения приговор Минского областного суда в отношении троих жителей города Борисова, которые обвинялись в совершении умышленного убийства с особой жестокостью. Об этом сообщили БЕЛТА в прокуратуре Минской области.

Трое борисовчан в один из июньских дней 2016 года распивали спиртные напитки в доме местного жителя вместе с 46-летним мужчиной. Внезапно возникла ссора и они нанесли собутыльнику больше 70 ударов руками, ногами, деревянной толкушкой, ножкой от стола, деревянной полкой, утюгом и стеклянными бутылками. Били по всему телу. А также заталкивали потерпевшего под доску пола, а сами прыгали на ней. От полученных телесных повреждений потерпевший, испытывая особые страдания и мучения, скончался на месте происшествия от сочетанной травмы головы, шеи, туловища и конечностей.

В судебном заседании обвиняемые вину не признали.

Приговором Минского областного суда они осуждены по п.п. 6, 15 ч.2 ст. 139 (убийство) УК Беларуси. Самому старшему преступнику (1980 года рождения) назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года. Он также пройдет принудительное лечение от алкоголизма по месту отбывания наказания - в исправительной колонии усиленного режима. Двое других обвиняемых (1981 и 1995 года рождения) получили по 24 года лишения свободы каждый.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Трое борисовчан в один из июньских дней 2016 года распивали спиртные напитки в доме местного жителя вместе с 46-летним мужчиной.

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