Сервис онлайн-бронирования туруслуг Беларуси презентовали в Минске

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске презентовали сервис онлайн-бронирования туристических услуг Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил директор республиканского унитарного предприятия "Центркурорт" Олег Михайлов, идея разработки портала VETLIVA появилась в 2014 году во время Чемпионата мира по хоккею. "Портал был разработан в рамках реализации государственной программы "Беларусь гостеприимная на 2016-2020 годы". С одной стороны, сервис представляет собой внушительный туристический гид по Беларуси: описание истории, уникальной природы и культуры, многочисленных достопримечательностей, интерактивная карта и анонсы актуальных событий в сфере туризма страны. С другой стороны, проект предлагает возможность посетить заинтересовавшие места, осуществив бронирование любых услуг в любое время из любой точки мира", - рассказал Олег Михайлов.

Цель проекта - помочь открыть Беларусь как страну радушия и гостеприимства, рассказать о ее туристических возможностях и способствовать развитию белорусской индустрии гостеприимства с помощью современных информационных технологий. Портал представлен на трех языках: белорусском, русском и английском. Отличительной особенностью сервиса является предложение широкого спектра туристических услуг, его национальная направленность и удобство использования для любой группы потребителей услуг.

Начальник отдела автоматизированных технологий туризма "Центркурорта" и руководитель проекта VETLIVA Ольга Демешкевич отметила, что название сервиса отражает позитивный стереотип о гостеприимстве и радушии жителей Беларуси. Главным визуальным символом нового портала стала "Зорка Венера". Вытянутые по левой стороне грани отображают движение, полет, стремление вперед. За основу цветового решения взят полный суточный цикл: утро, день, вечер, ночь. "Для повышения туристической привлекательности Беларуси как внутри страны, так и за ее пределами, расширения географии продаж особое внимание в рамках проекта VETLIVA уделяется использованию различных способов и методов продвижения: комплексному интернет-продвижению, участию в выставках и презентациях, изготовлению и распространению печатной и сувенирной продукции, а также созданию проморолика, сюжет которого раскрывает и демонстрирует туристические возможности страны. Портал будет полезен всем, кто интересуется путешествиями и туристическими событиями нашей страны", - подчеркнула специалист.

Ольга Демешкевич рассказала, что на портале уже представлено более 40 экскурсионных маршрутов по Беларуси (как однодневных, так и многодневных), более 35 объектов для проживания от хостелов до санаториев. На VETLIVA можно забронировать и услуги трансфера. Здесь можно узнать о более 1,1 тыс. различных достопримечательностей и интересных фактов о Беларуси.

По словам разработчика сервиса, директора ООО "Трэвелсофт консалтинг" Евгения Скибунова, решение для языковых версий VETLIVA позволяет добавлять дополнительные языки, при этом каждая версия - отдельный автономный сайт. В будущем планируется добавить еще несколько версий ресурса, в частности китайскую и немецкую. "Сервис уже работает, идет естественный трафик из поисковых систем Google, Yandex. Первое бронирование на сайте было совершено с мобильного устройства из России - был забронирован экскурсионный тур", - отметил Евгений Скибунов. В тестовом режиме портал работает с января. В дальнейшем планируется разработать еще и мобильное приложение VETLIVA.-0-