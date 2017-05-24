Лукашенко о выборах хозяев ЧМ-2021: Традиционные наши друзья нас не поддержали

Александр Лукашенко раскритиковал попытки персонифицировать Минск и Рига примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году">победу белорусско-латвийской заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, а также отметил, что на выборах хозяев этого турнира минско-рижский проект не поддержали «традиционные наши друзья». Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

— Сегодня мы говорим о великом достижении — получили чемпионат мира 2021 года по хоккею. И пытаемся персонифицировать. Еще раз подчеркиваю: никто персонально этот чемпионат мира в страну не привез. Белорусский народ и Минск привезли этот чемпионат мира сюда, — заявил президент. — Если бы при проведении в Минске чемпионата мира в 2014 году не удалось продемонстрировать способность принимать подобные масштабные спортивные состязания лучше любой другой страны, то нынешняя заявка не была бы поддержана.

— Могу открыть один секрет: накануне голосования, за 2 недели, мне те, кто персонифицирует этот чемпионат, что они выиграли, предложили отказаться от борьбы и отдать его Финляндии. Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит, надо бороться, — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в итоговом результате огромнейшая заслуга именно латвийской стороны.

— Это они предложили мне напрямую вступить в борьбу за этот чемпионат мира. И тогда я, встречаясь с Фазелом (президент Международной федерации хоккея Рене Фазел. — Прим. БЕЛТА), ему об этом сказал. Он пообещал: это — идея, вы можете с финнами побороться. Другое дело, что там традиционные наши друзья нас не поддержали. Но это уже другой вопрос и отдельный разговор, — подчеркнул глава государства.