25 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске мужчина из мести поджог автомобиль соседа, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Витебским городским отделом Следственного комитета предъявлено обвинение в умышленном уничтожении и повреждении имущества жителю Витебска, который из мести совершил поджог автомобиля 44-летнего знакомого. С момента задержания мужчина содержится под стражей.

Инцидент произошел в микрорайоне Билево ночью 13 мая. Во дворе многоквартирного жилого дома по улице Короткевича произошел пожар. Горел автомобиль Volkswagen Golf, 1988 года выпуска. Около 2 часов ночи жильцы сообщили о возгорании в МЧС и милицию. Огонь успел повредить и близстоящие автомобили Mazda и Nissan Primera.

На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия, опросила очевидцев и владельцев автомобиля. По горячим следам сотрудники органов внутренних дел установили и задержали подозреваемого в поджоге автомобиля. Им оказался 52-летний житель Витебска, ранее отсидевший за убийство 7,5 года.

Следователями установлено, что мужчина целенаправленно готовился к поджогу автомобиля нового соседа, который осенью прошлого года приобрел соседний частный дом в Октябрьском районе Витебска. Конфликт между соседями привел к тому, что мужчина выследил, где потерпевший проживает в микрорайоне Билево и ставит свой автомобиль. В начале мая подозреваемый приехал туде на велосипеде и проколол все колеса Volkswagen. А уже в ночь на 13 мая после употребления спиртных напитков решил поджечь автомобиль соседа: разбил стекло, облил салон бензином и поджог. Автомобиль был полностью уничтожен.

По данному факту Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч .2 ст.218 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).

Следователи провели обыск по месту жительства задержанного, в результате которого изъяли велосипед, спецодежду, перчатки, горюче-смазочные и легко воспламеняющиеся жидкости. Для определения стоимости причиненного потерпевшим ущерба в результате пожара назначены товароведческие экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-