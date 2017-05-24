После встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 3 апреля в Санкт-Петербурге многие интеграционные проекты двух стран снова активированы. Не исключение и переговорный процесс созданию единого рынка газа. О том, что переговоры по этой теме вошли в "новый цикл", заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Для понимания ситуации необходимо разделять понятия единого рынка нефти и единого рынка газа, поскольку у них разные сроки создания, разные условия и разные цели, отметила на радио Sputnik Беларусь экономический обозреватель Sputnik Беларусь Елена Ольшанская.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск Семашко: и Москва могут создать рынок газа только "на двоих"

"Если говорить о едином рынке нефти и нефтепродуктов, то еще на этапе подписания Договора о ЕАЭС Беларуси и Россия договорились, что вопросы поставок нефти и нефтепродуктов будут являться изъятиями и ограничениями в свободе передвижения товаров в рамках ЕАЭС", — отметила Ольшанская.

По слова обозревателя, урегулирование этого вопроса планируется к 2025 году, когда на определенных условиях в Евразийском экономическом союзе планируется создать единый рынок нефти. Пока же Беларусь и Россия ведут переговоры по этому вопросу, к которым подключены Казахстан и новые члены ЕАЭС Кыргызстан и Армения.

Что касается единого рынка газа, то на этапе подписания договора о создании ЕАЭС говорили исключительно о едином рынке энергоносителей, но позже эта тема несколько трансформировалась. В последний раз конкретно о едином рынке газа стали говорить по итогам переговоров президентов России и Беларуси 3 апреля в Санкт-Петербурге. Тогда же были определены предварительные сроки. Единый рынок газа планируется создать к 1 января 2019 года. В настоящее время Беларусь и Россия ведут переговоры о том, на каких условиях будет работать этот рынок, какими будут формулы ценообразования, и кто будет допущен на этот рынок.

"Не секрет что в России помимо Газпрома есть и другие независимые производители и поставщики газа, но Беларусь с ними не работает, поскольку она связана обязательствами по контракту с Газпромом. Это контракт на постепенную продажу акций Белтрансгаза", — сказала Ольшанская.

Обозреватель напомнила о последних поправках в этот документ, которыми определено, что Газпром уже не является единственным поставщиком газа в Беларусь. Таким образом, наша страна вправе закупать газ и у других российских производителей. Но пока этого не происходит в силу определенных экономических причин.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Обозреватель: какие интеграционные проекты предложат Россия и Беларусь

В отношении единого рынка газа обозреватель также напомнила о прозвучавшем в ходе Белорусского промышленного форума заявлении вице-премьера Беларуси. Владимир Семашко, который курирует нефтегазовую сферу в стране, уточнил, что сейчас переговоры по выработке условий единого рынка газа несколько активизировались. В то же время вице-премьер заметил, что сначала Беларусь и Россия выработают общие условия, а затем предложат их другим членам ЕАЭС. Если эти условия по каким-либо условиям будут для других членов ЕАЭС неприемлемыми, то участниками единого рынка газа станут только Россия и Беларусь.

"В понимании белорусской стороны единый рынок газа подразумевает сближение подходов с Россией по формированию цены на российский газ для Беларуси с тем, чтобы в перспективе выйти на принцип равнодоходности", — уточнила обозреватель.

Беседу с экономическим обозревателем Sputnik Еленой Ольшанской слушайте на радио Sputnik Беларусь.