Синоптики обещают на выходных теплую и спокойную погоду

МИНСК, 25 мая – Sputnik. Теплая и комфортная погода ожидается на предстоящих выходных в Беларуси, сообщил Sputnik в четверг начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По информации синоптиков, в пятницу 26 мая утром и днем в ряде районов Беларуси еще пройдут дожди с грозами, но при этом будет достаточно тепло – температура составит от +17 до +23°С.

"В выходные роль первой скрипки в формировании погодных условий начинает играть расширяющийся антициклон", – сказал Рябов.

При этом он отметил, что влияние малоактивного фронтального раздела сохранится в восточных и северо-восточных районах – там еще возможны осадки.

По словам Рябова, на выходных ожидается повышение температуры: в субботу 27 мая днем столбики термометров поднимутся до отметки +22°С, а в воскресенье 28 мая по юго-западу Беларуси – до +27°С.