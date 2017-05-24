ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутаты Сейма Литвы решили: пить водку и другой алкоголь можно с 20 лет

25.05.2017 13:53 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Депутаты Сейма Литвы решили: пить водку и другой алкоголь можно с 20 лет

фото: РИА Новости

Депутаты литовского парламента приняли решение разрешить жителям Литвы употреблять алкоголь, включая пиво, с 20 лет. До этого минимальный возраст не мог быть ниже 18 лет.

Либералы голосовали против такого решения и высказались в том духе, что ужасно, когда "парламент ограничивает свободы молодых", в том числе – свободу выбора, сообщает корреспондент BALTNEWS.lt из зала заседаний Сейма.

Либералов поддержали консерваторы. Депутаты Сейма от партии "Союз Отечества" — Христианские демократы Литвы вспомнили, что юношей в вооружённые силы призывают в 19 лет: для армии они вполне созрели, а для ответа на вопрос "пить или не пить" пока незрелы. Парламентская оппозиция настаивала, что правящие стремятся принять недемократические решения, которые плохо сочленяются с ценностями, декларируемыми Литвой.

Сторонники повышения возрастного ценза настаивали, что в таком шаге нет ни йоты "недоверия государства к своим гражданам и жителям". Они напомнили коллегам, что в таком образце демократии, как США, запрещено употреблять алкоголь до 21 года
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты литовского парламента приняли решение разрешить жителям Литвы употреблять алкоголь, включая пиво, с 20 лет. До этого минимальный возраст не мог быть ниже 18...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске мужчина из мести поджог автомобиль соседа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика