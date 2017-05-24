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Депутаты литовского парламента приняли решение разрешить жителям Литвы употреблять алкоголь, включая пиво, с 20 лет. До этого минимальный возраст не мог быть ниже 18 лет.

Либералы голосовали против такого решения и высказались в том духе, что ужасно, когда "парламент ограничивает свободы молодых", в том числе – свободу выбора, сообщает корреспондент BALTNEWS.lt из зала заседаний Сейма.

Либералов поддержали консерваторы. Депутаты Сейма от партии "Союз Отечества" — Христианские демократы Литвы вспомнили, что юношей в вооружённые силы призывают в 19 лет: для армии они вполне созрели, а для ответа на вопрос "пить или не пить" пока незрелы. Парламентская оппозиция настаивала, что правящие стремятся принять недемократические решения, которые плохо сочленяются с ценностями, декларируемыми Литвой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты Сейма Литвы решили: пить водку и другой алкоголь можно с 20 лет Депутаты литовского парламента приняли решение разрешить жителям Литвы употреблять алкоголь, включая пиво, с 20 лет. До этого минимальный возраст не мог быть ниже 18...

Сторонники повышения возрастного ценза настаивали, что в таком шаге нет ни йоты "недоверия государства к своим гражданам и жителям". Они напомнили коллегам, что в таком образце демократии, как США, запрещено употреблять алкоголь до 21 года