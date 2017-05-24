Ночью 26 мая на трассе Минск - Микашевичи ограничат движение транспорта

Ночью 26 мая на 29 километре трассы Р23 Минск — Микашевичи вблизи деревни Вишневка Минского района запланировано проведение следственного эксперимента. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

В связи с этим с 00.00 до 01.30 движение всех видов транспортных средств на этом участке дороги будет временно ограничено в направлении Минска.

Для исключения заторовых ситуаций следователи рекомендуют автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.