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Милиция ищет детей, пострадавших от развратных действий минчанина

25.05.2017 14:14 — Разное | БелТА  
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Милиция ищет детей, пострадавших от развратных действий минчанина
Фото ГУВД Мингорисполкома

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали минчанина по подозрению в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Днем в рабочее время мужчина ездил на автомобиле Citroen Picasso по микрорайонам Кунцевщина и Каменная горка. Целью его поездок являлись девочки 12-13 лет, к которым он подъезжал и демонстрировал половой орган.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.169 УК (развратные действия). Правоохранители просят родителей детей, пострадавших от действий мужчины, сообщить об этом во Фрунзенское РУВД Минска лично или по телефонам: 8 (029) 614-52-32, 8 (017) 390-61-21.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Днем в рабочее время мужчина ездил на автомобиле Citroen Picasso по микрорайонам Кунцевщина и Каменная горка. Целью его поездок являлись девочки 12-13 лет, к которым он...

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