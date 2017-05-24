Власти расширили льготы для резидентов «Великого камня» и включили в границы парка Нацаэропорт

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Лукашенко установил специальный правовой режим китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Он закреплен указом президента №166 от 12 мая 2017 года, который сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу парк будет управляться тремя структурами: координационным советом, ГУ «Администрация Китайског-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и совместной белорусско-китайской компанией по развитию парка.

Государственные органы или иные организации не имеют права вмешиваться в деятельность совместной компаний.

Указом запрещается проведение проверок резидентов и инвесторов парка, а также совместной компании по его развитию без согласования с администрацией парка.

Компаниям-резидентам разрешают регистрировать иностранцев и лиц без гражданства, привлекаемых для проведения работ во временных жилых помещениях, или помещениях, которые не подлежат включению в состав жилищного фонда.

Административные дела в отношении резидентов парка, связанные с нарушениями в области архитектурной, строительной деятельности, против экологической безопасности, нарушения природопользования будут рассматриваться только в судах.

Для парка вводится особый правовой режим в части регистрации субъектов хозяйствования, использования земель и других природных ресурсов с применением на территории данной экономической зоны таможенной процедуры свободной таможенной зоны сроком на 50 лет.

Также указом предписывается в трехмесячный срок принять нормативный правовой акт, который будет регламентировать предоставление административных процедур по принципу «одна станция», когда чиновники будут выезжать в парк по заказу его администрации. На это предписывается также изыскать бюджетные средства.

Чтобы стать резидентом «Великого камня» теперь будет достаточно инвестировать не менее 5 млн. долларов при создании производства. При этом если деньги будут вложены в течение трех лет после заключения договора, то порог входа снижается до 500 тыс.

В случае инвестпроекта, затрагивающего только НИОКР минимальный порог составляет 500 тыс. долларов.

Инвестиционный проект должен соответствовать основным направления деятельности парка, к которым относятся производство в сферах электроники и телекоммуникаций, фармацевтика, тонкая химия, биотехнологии, машиностроение, новые материалы, комплексная логистика, электронная коммерция, деятельность, связанная с хранением и обработкой больших объемов данных, социально-культурная деятельность, а также НИОКР.

Администрация парка может принимать резидентов, чья деятельность или объем инвестиций отличаются от указанных, но при этом проект вписывается в основные задачи парка.

В парке не могут быть зарегистрированы резиденты, которые занимаются производством, переработкой, хранением, обезвреживанием и реализацией радиоактивных и иных опасных материалов, оборотом наркотических и психотропных средств, выращиванием культур, содержащих ядовитые вещства, производством алкоголя, табачных изделий, изготовлением ценных бумаг и монет, организацией лотерей, подготовкой радио и телепередач, лечением заболеваний, представляющим опасность для здоровья населения или животных.

В соответствии с положением, утвержденным указом, резиденты парка не будут платить налог на прибыль в течение 10 лет с первого периода, когда у них появится прибыль. Во вторые 10 лет ставка налога будет составлять 50%. Они освобождаются на 50 лет от налога на недвижимость и земельного налога.

Совместная компания по развитию парка до 2032 года кроме того не будет платить налог на прибыль с реализации товаров и недвижимости, арендной платы за землю и помещения, здания, лизинга.

Резиденты парка не будут учитывать курсовые разницы при расчете налога на прибыль.

Совместная компания и резиденты получают право на вычет НДС по суммам, затраченным на ввоз машин и оборудования для нужд строительства и производства, а также по расчетам за строительные работы, а также при безвозмездной передаче проектной документации, реализации земельных участков.

Ставка налога на прибыль и подоходного налога по дивидендам, полученным от резидентов парка, иностранными физическими и юридическими лицами составляет 0% в течение первых пяти лет с момента выплаты дохода. Резиденты индустриального парка освобождаются от уплаты оффшорного сбора при перечислении этих доходов. Подоходный для физлиц составляет 9%.

Вводится безвизовый режим для инвесторов и резидентов парка сроком до 180 дней. Также предоставляются таможенные льготы.

Также в границы парка включена территория аэропорта Минск.