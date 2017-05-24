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Уэйн Руни пожертвовал £100 000 семьям погибших и пострадавших в теракте в Манчестере
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни пожертвовал £100 тыс. фунтов стерлингов (почти $ 126 тыс.) семьям погибших и пострадавших в теракте в Манчестере. Об этом сообщает газета
«В жизни бывают моменты, которые застигают тебя врасплох и неминуемо влияют на тебя. Вечер понедельника был одним из таких», — говорится в заявлении футболиста на сайте его благотворительного фонда. Там же любой желающий может последовать примеру звезды манкунианцев и перевести на счет фонда 5 фунтов, которые затем также будут переданы пострадавшим.
«Будучи сам отцом, я в ужасе от того, что этот вечер так трагически закончился для стольких молодых людей. Мое сердце — со всеми, кого так или иначе затронули эти события», — отметил Руни в своем заявлении.
Ранее стало известно, что известный в прошлом игрок МЮ Фил Невилл направил еду находящимся в больнице пострадавшим во время теракта, а также персоналу Королевской детской больницы Манчестера.
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"В жизни бывают моменты, которые застигают тебя врасплох и неминуемо влияют на тебя. Вечер понедельника был одним из таких".
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