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Уэйн Руни пожертвовал £100 000 семьям погибших и пострадавших в теракте в Манчестере

25.05.2017 14:46 — Разное | Tut.by  
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни пожертвовал £100 тыс. фунтов стерлингов (почти $ 126 тыс.) семьям погибших и пострадавших в теракте в Манчестере. Об этом сообщает газета Daily Mirror.


Фото: Reuters

«В жизни бывают моменты, которые застигают тебя врасплох и неминуемо влияют на тебя. Вечер понедельника был одним из таких», — говорится в заявлении футболиста на сайте его благотворительного фонда. Там же любой желающий может последовать примеру звезды манкунианцев и перевести на счет фонда 5 фунтов, которые затем также будут переданы пострадавшим.

«Будучи сам отцом, я в ужасе от того, что этот вечер так трагически закончился для стольких молодых людей. Мое сердце — со всеми, кого так или иначе затронули эти события», — отметил Руни в своем заявлении.

Ранее стало известно, что известный в прошлом игрок МЮ Фил Невилл направил еду находящимся в больнице пострадавшим во время теракта, а также персоналу Королевской детской больницы Манчестера.

Накануне «Манчестер Юнайтед» обыграл голландский «Аякс» со счетом 2:0 в финале Лиги Европы, посвятив первую победу в истории клуба в данном турнире жертвам теракта в Манчестере. Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в результате теракта, который в понедельник произошел в Манчестере и унес жизни 22 человек. Футболисты вышли на поле в траурных повязках.

 
 
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"В жизни бывают моменты, которые застигают тебя врасплох и неминуемо влияют на тебя. Вечер понедельника был одним из таких".

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