Гомельчанка выпала из окна девятиэтажки и погибла

25 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Жительница Гомеля выпала из окна девятого этажа и погибла. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инцидент произошел 24 мая после 19.00. Женщина 1978 года рождения выпала из окна девятиэтажки. От полученных травм она скончалась.

Известно, что погибшая злоупотребляла спиртными напитками, также неоднократно была замечена сотрудниками правоохранительных органов в состоянии наркотического опьянения. Квартира, в которой произошла трагедия, имела репутацию неблагополучной. Там регулярно собирались асоциальные личности.

В настоящее время по факту гибели гомельчанки проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. Опрашиваются возможные свидетели, которые могут пояснить, каким образом женщина могла выпасть из окна.-0-