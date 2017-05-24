ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельчанка выпала из окна девятиэтажки и погибла

25.05.2017 14:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Гомельчанка выпала из окна девятиэтажки и погибла

25 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Жительница Гомеля выпала из окна девятого этажа и погибла. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Инцидент произошел 24 мая после 19.00. Женщина 1978 года рождения выпала из окна девятиэтажки. От полученных травм она скончалась.

Известно, что погибшая злоупотребляла спиртными напитками, также неоднократно была замечена сотрудниками правоохранительных органов в состоянии наркотического опьянения. Квартира, в которой произошла трагедия, имела репутацию неблагополучной. Там регулярно собирались асоциальные личности.

В настоящее время по факту гибели гомельчанки проводятся следственные мероприятия. Назначен ряд экспертиз. Опрашиваются возможные свидетели, которые могут пояснить, каким образом женщина могла выпасть из окна.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что погибшая злоупотребляла спиртными напитками, также неоднократно была замечена сотрудниками правоохранительных органов в состоянии наркотического...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа»: мы не готовы к расширению полетов из России в Украину и не ведем никаких переговоров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика