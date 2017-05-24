Лукашенко о хоккее: это не борьба, это битва, а мы выходим покататься

Такими массовыми видами спорта, как футбол и хоккей, не просто интересуются, а всерьез увлекаются миллионы людей, в Беларуси это практически все население, подчеркнул Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси.

"Если уж мы приняли решение заниматься этим видом спорта, развивать его, он у нас очень популярным уже стал, ну так давайте по-настоящему заниматься. Пятая часть денег идет на один вид спорта, отдачи никакой ", — заявил Лукашенко.

По словам президента, хоккейные поединки в массовом сознании уже давно перестали быть просто игрой, и это нужно понимать, в первую очередь, игрокам, которые выходят на лед.

"Сегодня в хоккей никто не играет, как и в другие виды спорта. Сегодня это не борьба, это битва, особенно в хоккей. А мы выходим покататься туда. Какие-то стратегии строим. Вот четырем командам сильнейшим на чемпионате мира сдадим игры, а у тех выиграем. Играть надо, бороться. И с канадцами, и с россиянами, и со шведами", — сказал Лукашенко.

По мнению главы государства, если команда проигрывает в борьбе, но играет при этом от души, народ проигрыш простит.

"Белорусский народ и Минск привез этот чемпионат мира сюда. Не было бы 2014-го года, не показали бы, что мы можем проводить чемпионат мира лучше любой страны, что я когда-то Фазелю обещал, не было бы этого чемпионата мира", — отметил президент.

Александр Лукашенко также рассказал о том, что за 2 недели до итогового голосования о том, какая из стран станет хозяйкой Чемпионата мира по хоккею 2021 года накануне, ему было предложено отказаться от борьбы и уступить проведение Чемпионата Финляндии.

"Я категорически отверг эту идею. Коль договорились с латышами, значит, надо бороться. И должен сказать, что огромнейшая заслуга здесь латышей. Это они мне предложили напрямую вступить в борьбу за этот Чемпионат мира. И тогда я, с Фазелем встречаясь, ему об этом сказал. Он пообещал, говорит: "Это идея. Вы можете с финнами побороться". Поэтому подумайте, какой подарок белорусскому народу в 2021 году вы преподнесете", — заявил Лукашенко.

Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко на совещании по вопросам развития хоккея в Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.