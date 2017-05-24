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В белорусских школах сократят перемены

25.05.2017 15:13 — Разное | Ежедневник  
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В белорусских школах сократят перемены

фото: Reuters

Перерывы между занятиями в белорусских школах станут короче.

Перерывы в первую смену будут сокращены на 10 минут. Если школа работает в две смены, то в общей сложности - на 25 минут, пишет БЕЛТА.

В Минздраве отметили, что это не приведет к ухудшению состояния детей.
 


 

 
 
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Перерывы между занятиями в белорусских школах станут короче.

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