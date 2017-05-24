ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белавиа»: мы не готовы к расширению полетов из России в Украину и не ведем никаких переговоров

25.05.2017 14:57 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
«Белавиа»: мы не готовы к расширению полетов из России в Украину и не ведем никаких переговоров

фото: onliner.by

Авиакомпания не ведет никакой подготовки к возможной отмене железнодорожного сообщения между Москвой и Киевом, так как нет возможностей увеличить число рейсов.

Национальная авиакомпания "Белавиа" не готова увеличить количество рейсов в направлении Украины в случае, если эта страна прекратит железнодорожное сообщение с Россией, заявил в интервью Sputnik генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров.

Как сообщили в четверг российские СМИ, с 1 июля 2017 года Украина планирует прервать железнодорожное сообщение с РФ, поскольку Российские железные дороги продолжают осуществлять пассажирские перевозки в РФ из зоны АТО в Донбассе.

Пока такое решение Киевом еще не принято, РЖД не получала от Украины каких-либо официальных сообщений. Между тем, в четверг ряд белорусских СМИ сообщил о том, что "Белавиа" якобы ведет переговоры об увеличении рейсов в украинском направлении. "Не знаю, откуда это взялось, мы об этом впервые слышим. Мы не готовились и не готовимся к расширению полетов в Украину, не ведем и не планируем вести какие-либо переговоры об этом", — заявил Гусаров в беседе со Sputnik.

Он пояснил, что летнее расписание авиакомпании уже полностью сформировано, при этом открыт ряд новых направлений. "У нас просто нет технических возможностей, нет самолетов, чтобы увеличить число рейсов", — подчеркнул руководитель "Белавиа".

В то же время Гусаров отметил, что позднее, если появится такая необходимость, "Белавиа" может каким-либо образом скорректировать расписание полетов, чтобы увеличить украинский транзит. Однако, в любом случае, это произойдет не с 1 июля, а гораздо позднее, и только при условии коммерческой целесообразности и наличии технических возможностей.

Гусаров также обратил внимание, что белорусские СМИ написали о якобы ведущихся переговорах с украинскими авиавластями со ссылкой на некий источник в авиакомпании. "Мы провели внутреннюю проверку, проверили все так называемые источники, которые теоретически могли бы об этом сообщить. Таких источников мы не нашли. Очевидно, это такой "журналистский прием", — сказал собеседник Sputnik.

Со своей стороны в руководстве Белорусской железной дороги оказались пока не готовы сообщить, планирует ли БЖД как-либо увеличить количество поездов в украинском направлении, с учетом ожидаемых действий Киева в отношении сообщения с Россией.

 

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпания не ведет никакой подготовки к возможной отмене железнодорожного сообщения между Москвой и Киевом, так как нет возможностей увеличить число рейсов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Уэйн Руни пожертвовал £100 000 семьям погибших и пострадавших в теракте в Манчестере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика