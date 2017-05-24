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В Беларуси на выплату детских пособий в 2016 году потратили 2% ВВП
В Беларуси на выплату детских пособий в прошлом году израсходовано 2% ВВП, сообщила консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Светлана Белаш,
В Беларуси назначается 11 видов государственных пособий семьям с детьми. На эти цели в 2016 году направлено 1 миллиард 878 миллионов рублей. По данным на 1 апреля текущего года, пособия выплачиваются на 553 тысячи детей.
Дополнительные деньги также выделяют при рождении двоих и более детей на покупку детских вещей первой необходимости (на каждого ребенка — по 2 бюджета прожиточного минимума). На эти цели из средств местных бюджетов в прошлом году направили больше 865,5 тысячи рублей.
Значительный объем инвестиций направляется на поддержку многодетных семей через программу семейного капитала. На 1 мая этого года были
На 1 апреля этого года на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состояло 89 964 семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.
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На выплату детских пособий в 2016 году направили 1 миллиард 878 миллионов рублей.
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