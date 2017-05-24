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В Беларуси на выплату детских пособий в 2016 году потратили 2% ВВП

25.05.2017 15:07 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси на выплату детских пособий в прошлом году израсходовано 2% ВВП, сообщила консультант отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Светлана Белаш, сообщает БЕЛТА.


Фото: Reuters

В Беларуси назначается 11 видов государственных пособий семьям с детьми. На эти цели в 2016 году направлено 1 миллиард 878 миллионов рублей. По данным на 1 апреля текущего года, пособия выплачиваются на 553 тысячи детей.

Дополнительные деньги также выделяют при рождении двоих и более детей на покупку детских вещей первой необходимости (на каждого ребенка — по 2 бюджета прожиточного минимума). На эти цели из средств местных бюджетов в прошлом году направили больше 865,5 тысячи рублей.

Значительный объем инвестиций направляется на поддержку многодетных семей через программу семейного капитала. На 1 мая этого года были открыты 36 119 депозитов на семейный капитал на общую сумму больше 361миллиона долларов.

На 1 апреля этого года на учете в территориальных центрах социального обслуживания населения состояло 89 964 семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

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На выплату детских пособий в 2016 году направили 1 миллиард 878 миллионов рублей.

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