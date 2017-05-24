25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в машину дорожников на трассе Минск-Микашевичи, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.

Авария произошла около 11.40 на 16-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в направлении Слуцка. "Мужчина за рулем автомобиля "Рено" после внезапного перестроения грузовика увидел дорожную технику и пытался экстренно затормозить. Произошло столкновение. Водитель был пристегнут ремнем безопасности и благодаря этому избежал травм. Дорожные работы были обозначены знаками в соответствии с правилами", - отметила Екатерина Сильченко.-0-