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Легковушка врезалась в машину дорожников на трассе Минск-Микашевичи
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в машину дорожников на трассе Минск-Микашевичи, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома Екатерина Сильченко.
Авария произошла около 11.40 на 16-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в направлении Слуцка. "Мужчина за рулем автомобиля "Рено" после внезапного перестроения грузовика увидел дорожную технику и пытался экстренно затормозить. Произошло столкновение. Водитель был пристегнут ремнем безопасности и благодаря этому избежал травм. Дорожные работы были обозначены знаками в соответствии с правилами", - отметила Екатерина Сильченко.-0-
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Авария произошла около 11.40 на 16-м км автодороги Р23 Минск-Микашевичи в направлении Слуцка.
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