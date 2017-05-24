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Sputnik опубликует откровенное интервью мужа Татьяны Самойловой

25.05.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В жизни Татьяны Самойловой была и оглушительная слава, и гулкое забвение. Актриса, которой рукоплескал весь мир на Каннском фестивале после грандиозного успеха фильма Михаила Калатозова "Летят журавли", доживала свои дни в одиночестве, забытая всеми. И умерла практически в день собственного 80-летия.

Очаровательная Вероника из "Летят журавли", неподражаемая Анна Каренина, а дома просто Белка — так Таню называли близкие за ее необычные и выразительные глаза…

А ведь ей предлагали сниматься в Голливуде. Ею восхищался Пабло Пикассо, а Марчелло Мастроянни, чтобы познакомиться с ней, специально приезжал в СССР. Но вместо этого были многие годы без работы в СССР.

Почему все сложилось именно так? Правда ли, что последние свои дни известная актриса доживала практически в нищете? Почему она практически не общалась с единственным сыном, живущим в Америке?

Бывший муж актрисы, писатель и кинорежиссер Соломон Шульман откровенно рассказал об этом в эксклюзивном интервью Sputnik.

Бывший гражданский муж Самойловой, Соломон Шульман, наш земляк из Бобруйска, давно уже живущий в Австралии, вспоминает о самых теплых моментах "закадровой" жизни артистки и делится всей той болью и переживаниями, с которыми для него в последние годы было связано имя бывшей жены.

Sputnik опубликует интервью в трех частях, первую из них вы сможете прочесть уже завтра. Следите за обновлениями нашего портала.

 
Теги: знакомства
 
 
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Бывший муж известной актрисы Татьяны Самойловой в эксклюзивном интервью Sputnik откровенно рассказал историю их жизни и любви.

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