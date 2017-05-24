Хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель федерации хоккея Семен Шапиро по итогам совещания у Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Дарья Бурякина

— Раньше у нас была практика набора в школы детей с семи лет. Минздрав, Минспорта, Минобразования с учетом мнения специалистов пришли к тому, что возможно начать подготовку с шести. Это и мировой опыт, — сказал Семен Шапиро.

Чтобы у родителей юных хоккеистов не было проблем с приобретением необходимой экипировки, президент поручил разрешить эти вопросы вплоть до создания в Беларуси производств по пошиву формы и изготовлению другого инвентаря, например, клюшек.

Поднимать на должный уровень детский и юношеский хоккей в регионах будут в том числе с помощью привлечения в города опытных тренеров из Минска. Однако для этого важно создать для них все необходимые условия для работы, включая достойную заработную плату.

Кроме того, глава государства поручил разобраться с учебно-тренировочным процессом в хоккейных школах. Как оказалось, некоторые руководители отдают предпочтение внебюджетной деятельности, поэтому ледовые арены в основном используются для массового катания или любительских игр. При этом страдают юные хоккеисты, количество тренировок у которых необоснованно сокращается.