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Хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет
Хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель федерации хоккея Семен Шапиро по итогам совещания у Александра Лукашенко по вопросам развития хоккея в стране, передает корреспондент БЕЛТА.
— Раньше у нас была практика набора в школы детей с семи лет. Минздрав, Минспорта, Минобразования с учетом мнения специалистов пришли к тому, что возможно начать подготовку с шести. Это и мировой опыт, — сказал Семен Шапиро.
Чтобы у родителей юных хоккеистов не было проблем с приобретением необходимой экипировки, президент поручил разрешить эти вопросы вплоть до создания в Беларуси производств по пошиву формы и изготовлению другого инвентаря, например, клюшек.
Поднимать на должный уровень детский и юношеский хоккей в регионах будут в том числе с помощью привлечения в города опытных тренеров из Минска. Однако для этого важно создать для них все необходимые условия для работы, включая достойную заработную плату.
Кроме того, глава государства поручил разобраться с учебно-тренировочным процессом в хоккейных школах. Как оказалось, некоторые руководители отдают предпочтение внебюджетной деятельности, поэтому ледовые арены в основном используются для массового катания или любительских игр. При этом страдают юные хоккеисты, количество тренировок у которых необоснованно сокращается.
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Хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель федерации хоккея Семен Шапиро по итогам совещания у...
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