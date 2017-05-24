День филолога празднуют сегодня в мире

МИНСК, 25 мая — Sputnik. День филолога отмечают в этот четверг переводчики, библиотекари, учителя русского и белорусского языков, а также другие причастные к филологическому образованию.

День филолога отмечают на следующий день после празднования Дня славянской письменности — 25 мая. В этот день принято поздравлять всех причастных к языку и литературе с их профессиональным праздником.

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