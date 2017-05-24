|
День филолога празднуют сегодня в мире
25.05.2017 15:44 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. День филолога отмечают в этот четверг переводчики, библиотекари, учителя русского и белорусского языков, а также другие причастные к филологическому образованию.
День филолога отмечают на следующий день после празднования Дня славянской письменности — 25 мая. В этот день принято поздравлять всех причастных к языку и литературе с их профессиональным праздником.
Sputnik большое внимание уделяет вопросам белорусского и русского языков. Посмотрите три интересных фактов из русского языка — вы их наверняка не знали.
Если вы хотите узнать больше о языках (или даже подготовиться к ЦТ) — пройдите онлайн-тесты Sputnik и проверьте себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаете ли вы, как правильно ставить ударения и можете ли перевести слова с белорусского языка на русский - проверьте себя в онлайн-тестах на Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии