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В центре Санкт-Петербурга нашли мину весом больше тонны
Во время проведения строительных работ на побережье Васильевского острова в Санкт-Петербурге была найдена якорная морская мина КБ-1 образца 1931 года,
Скорее всего, мину вынесло на берег морским течением. Во время войны такие мины входили в состав минных полей, которые выставлялись для защиты Ленинграда от фашистских атак с моря во время обороны города.
Весит КБ-1 1065 кг, при этом масса взрывчатого вещества — 230 килограммов. Особенностью мины являлось наличие предохранительных колпаков на гальваноударных элементах, позволявших производить постановку в битый лед.
Начиная с 1941 года, такие мины снабжались специальным клапаном, топившим мину, если та срывалась с якорной цепи. Это делалось для безопасности собственных кораблей.
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КБ-1 - одна из самых больших корабельных мин.
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