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В центре Санкт-Петербурга нашли мину весом больше тонны

25.05.2017 15:42 — Разное | Tut.by  
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Во время проведения строительных работ на побережье Васильевского острова в Санкт-Петербурге была найдена якорная морская мина КБ-1 образца 1931 года, сообщает «Российская газета».


Фото: пресс-служба ЗВО

Скорее всего, мину вынесло на берег морским течением. Во время войны такие мины входили в состав минных полей, которые выставлялись для защиты Ленинграда от фашистских атак с моря во время обороны города.

Весит КБ-1 1065 кг, при этом масса взрывчатого вещества — 230 килограммов. Особенностью мины являлось наличие предохранительных колпаков на гальваноударных элементах, позволявших производить постановку в битый лед.

Начиная с 1941 года, такие мины снабжались специальным клапаном, топившим мину, если та срывалась с якорной цепи. Это делалось для безопасности собственных кораблей.

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КБ-1 - одна из самых больших корабельных мин.

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