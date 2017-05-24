От России отвернулись все кредиторы

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Минфин России вторую неделю подряд терпит неудачу при попытке занять на рынке деньги для покрытия дефицита федерального бюджета. На аукционах облигаций федерального займа в среду ведомству снова не удалось продать весь объем ценных бумаг.

В результате двух размещений Минфин получил от инвесторов 29 млрд рублей вместо запланированных 45. Это худший результат с 2013 года, причем ни один из предложенных выпусков не удалось реализовать полностью, несмотря на скидки к рыночной цене, пишет finanz.ru .

10-летние ОФЗ 26219 были проданы на 21,47 млрд рублей из 25, а бумаги с плавающей ставкой (ОФЗ 24019) - лишь на треть заявленной суммы 7,49 млрд рублей из 20. При этом если на первом аукционе интерес инвесторов пусть незначительно, но превысил предложение, то на втором он был ниже суммы аукциона.

"Спрос был крайне низким, несмотря благоприятную конъюнктуру", - удивляется главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак: цены на нефть высокие, и есть ожидания, что ОПЕК продлит сделку по сокращению добычи, рубль крепнет, сам рынок ОФЗ растет.

Судя по всему, на аукцион вновь, как и неделю назад, не пришли иностранные участники, а именно они пока были главным кредитором правительства, сказал Bloomberg генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев.

Из 357 млрд рублей, которые Минфин привлек на рынке в бюджет за первый квартал, 80%, или 288 млрд рублей, обеспечили нерезиденты.

Иностранцы, скупающие ОФЗ, укрепляют рубль, но в результате рынок госдолга "становится уязвимым", говорит аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов: на долю нерезидентов приходится больше 50% рынка в ликвидных выпусках, и как только они теряют интерес, заместить их оказывается некому.

На этот раз российские банки не стали покупать бумаги из-за налогового периода - у них, возможно, просто не оказалось свободной ликвидности, объясняет Лосев из Sputnik AM. Иностранцев же отталкивает то, что страновые риски на Россию растут, а ФРС США почти со 100-процетной вероятностью повысит ставку 14 июня, продолжает он, - в результате разница, на которой играют кэрри-трейдеры, занимая дешево в долларах и вкладывая под высокий процент в рубли, продолжит сжиматься.

"Это означает, что кэрри-трейд на рубле скоро выдохнется, и ОФЗ могут оказаться под давлением", - говорит он.

По данным Bloomberg, за апрель-май доходность операций кэрри-трейд с рублем упала с 11% до 1%, а приток капитала от иностранцев сократился с 348 млн долларов в феврале до 23 млн в мае, что стало минимумом с прошлого октярбя.

Помимо прочего на рынок давит рекордный в российской истории объем предложения, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. В общей сложности за год Минфин намерен занять 1,05 триллиона рублей.

Причем на второй квартал запланированы аукционы ОФЗ на 500 млрд рублей. Из этой суммы, однако, 300 млрд придется отдать на погашение ранее выпущенных бумаг, а бюджет поступит лишь 200 млрд.