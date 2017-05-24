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Гражданин Латвии пытался провезти через границу предметы времен войны

25.05.2017 15:50 — Разное | БелТА  
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Гражданин Латвии пытался провезти через границу предметы времен войны
Фото Госпогранкомитета

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Латвии пытался провезти через границу предметы времен Великой Отечественной войны. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Днем 25 мая в пункте пропуска "Урбаны" проходил оформление на въезд в Беларусь 51-летний гражданин Латвии. "Пограничный наряд при проверке его автомобиля обнаружил предметы времен Великой Отечественной войны. Мужчина перевозил бинокль, пять патронов, две гильзы от ракетницы, три медали, наконечник от снаряда, ложку, гильзы, две ручки от перочинного ножа и зажигалку. А также пинпоинтер и карты местности, где велись раскопки. О данном факте были проинформированы сотрудники таможни", - отметили в ГПК.

При дальнейшем досмотре транспортного средства также были обнаружены пять пустых гильз неизвестного калибра. Задержанный передан сотрудникам РОВД города Браслава для дальнейшего разбирательства. Все предметы, относящиеся к категории запрещенных к перемещению через границу, изъяты сотрудником районного отдела Следственного комитета.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мужчина перевозил бинокль, пять патронов, две гильзы от ракетницы, три медали, наконечник от снаряда, ложку, гильзы, две ручки от перочинного ножа и зажигалку. А...

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