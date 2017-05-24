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Белорусский легкоатлет дисквалифицирован на полгода

25.05.2017 15:54 — Разное | Tut.by  
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Белорусский спортсмен Владимир Брундуков (спортивная ходьба) дисквалифицирован антидопинговой комиссией ОО «БФЛА» на срок 6 месяцев, сообщает официальный сайт Белорусской федерации легкой атлетики.

В допинг-пробе спортсмена была обнаружена особая субстанция «тамоксифен» (лекарственное вещество, антагонист эстрогена; применяется для лечения рака молочной железы), который относится к классу S4.2 списка запрещенных субстанций ВАДА.

Срок дисквалификации спортсмена — со дня взятия пробы (03.11.2016 по 03.05.2017) статья 40.11 (b) правил ИААФ.

 
 
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Белорусский спотсмен Владимир Брундуков (спортивная ходьба) дисквалифицирован антидопинговой комиссией ОО "БФЛА" на срок 6 месяцев.

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