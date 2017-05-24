В Минском районе Renault врезался в грузовик дорожников: водителя спасли ремни безопасности

Авария произошла 25 мая, около 11.40, на 16-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи. Об этом AUTO.TUT.BY сообщила представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.



Фото: ГАИ Минского района

По предварительной информации, 39-летний водитель Renault ехал в направлении Слуцка. По словам мужчины, перед ним двигался грузовик, который внезапно перестроился в соседнюю полосу. После этого водитель легковушки увидел перед собой стоящий автомобиль дорожников, применил экстренное торможение, но предотвратить ДТП не смог.



Фото: ГАИ Минского района

В ГАИ отметили, что водитель Renault был пристегнут ремнями безопасности, поэтому травм не получил. Дорожные работы были обозначены знаками в соответствии с ПДД.