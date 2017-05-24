Представители стран СНГ обсудили пути гуманитарного развития

В ходе телемоста были подняты проблемы развития современной литературы в Беларуси, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане и России.

Участники встречи сошлись во мнении, что только совместными усилиями, взаимодействием в культурной сфере и создании совместных проектов можно достичь успехов на пути развития гуманитарного сотрудничества. Во время телемоста была отмечена и важность переводов национальной литературы на другие языки стран постсоветского пространства.



© Sputnik Наталья Селиверстова Картины из Ватикана будут выставлены в Минске

"Не было бы столько внимания к нашим белорусским писателям с мировым именем, если бы их произведения не были бы переведены на другие языки", — отметил заместитель министра информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.

В подтверждение этих слов на встрече сообщили, что сегодня белорусский поэт Николай Метлицкий был отмечен Международной премией Абая за переводы казахской литературы.

Участники встречи отметили, что сегодня Москва утрачивает позиции первенства в развитии культуры постсоветского пространства.

"Мне всегда казалось, что Москва является центром, но сегодня Беларусь делает то, что должна делать Москва", — сообщил писатель Александр Кожедуб.

Все участники встречи оценили вклад Беларуси в развитие гуманитарного сотрудничества между странами СНГ. Видеомост в МПЦ Sputnik был проведен в преддверии большого круглого стола, приуроченного к 500-летию белорусского книгопечатания, который состоится 5 июня в Москве в рамках международной выставки "Книги России".