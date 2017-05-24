Сегодня (а по факту еще ночью) в прокат вышли « Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки ». Фильм, который стоил студии Disney 230 миллионов долларов (почти вдвое дороже, чем первая часть, но дешевле, чем третья), получился куда свежее, чем предсказывали критики. AFISHA.TUT.BY сходила на премьеру и нашла для вас 5 причин сделать то же самое.

Мало Джека Воробья и много новых персонажей





Парадокс в том, что Джеков в фильме два (молодого пирата играет малоизвестный, но очень похожий на Деппа Энтони Де Ла Торре), но его все равно мало. Что раздражает фанатов, но обеспечивает картине новое звучание. Понятно, что лавры франшизы так или иначе все равно достаются накрашенному Джонни Деппу, но оставаясь центральным сюжетным звеном, Капитан Джек Воробей нет-нет, да и уступает авансцену новым персонажам. Что все равно никак не отразится на сборах: пока на постере красуется лицо Деппа, полные залы фильму гарантированы даже на утренних сеансах.

Капитан Салазар





Главное достижение нового фильма франшизы — обескураживающий злодей в исполнении изрядно потрепанного днищем морским Хавьера Бардема. Собственно, говорить больше не о чем, вы все увидите сами.

Привет немому кино





Уже третья по счету сцена в фильме с ограблением банка должна напомнить синемафилам лучшие образцы немого кино. А заодно и то, почему мы так отчаянно любим «Пиратов». Все пять фильмов Депп делает то, что в свое время проворачивали со зрителями Остап Бендер и прочие любимые антигерои (Чаплин — не исключение). Будучи пиратом и персонажем с негеройскими повадками, он вызывает сильнейшее чувство сопереживания. Нелишним будет напомнить, что инфантильность Воробья отсылает нас к повести про Питера Пэна — не желающего взрослеть мальчика с молочными зубами. Этим может объясняться успех франшизы в том числе и у юных зрителей. О чем, конечно, помнят продюсеры, которые потрудились над тем, чтобы прокатный рейтинг картины балансировал на отметке в 12−13 лет.

Незаметная смена режиссеров





«Пираты Карибского моря» отличаются тем, что они в своем плаванье — островок стабильности. Во франшизах меняются герои, сюжеты, интриги, и только «Пираты» продолжают более-менее одну линию: ярмарочный скоморох регулярно попадает в неприятности и каждый раз находчиво и в последний момент от них ускользает. Корабли бороздят моря и океаны. Юные девы тесно затянуты в корсеты. Депп вызывающе накрашен, злодеи щедро загримированы, спецэффекты созданы — все как прежде. И хоть режиссерское кресло во франшизе освобождается уже третий раз, восхищенный зрительский глаз в 3D-очках не обратит на это внимания.

Впрочем, кое-какие детали все же отличают каждого из авторов. «Пираты» Гора Вербински (первые три части) могли похвастаться талантливым визионерством и отличным юмором. Вербински сделал сказку, которая реанимировала для Голливуда жанр приключенческого фильма про пиратов. Сказку, которая базировалась одновременно на классических образцах про морских волков и спилберговском кинематографе времен «Парка Юрского периода».





У Роба Маршалла (четвертый фильм) во главе угла оказывалась его любимая музыкальная сторона (чего стоит вполне мюзикловского толка номер русалок), а еще горстка новых персонажей, которым выпала честь заменить их малосговорчивых коллег. Норвежцы Хоакин Реннинг и Эспен Сандберг («Мертвецы не рассказывают сказки») тоже привлекают новых персонажей, но с пиететом отзываются о старых (Блум и Найтли появятся в фильме уже взрослыми родителями, а не юными влюбленными).

Феминизм





В новых «Пиратах» женщине отведена совсем не та роль, которой обычно ждешь от фильмов про Джека Воробья. Теперь она отвечает не за усладу для глаз или плоти, а за штурвал в самом прямом смысле. У руля корабля в «Пиратах» женщина еще не стояла. И тем более не стояла она у телескопа, разбирая созвездия на манер греческой Гипатии. Словом, если от предыдущих частей вас отворачивала именно унизительная роль женщины, то теперь стоит попробовать дважды: ложечку за Джека Воробья, ложечку за феминисток.

Когда: с 25 мая Где: «Арткинотеатр», оба кинотеатра Silver Screen, Falcon Club Бутик Кино, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», Дворец Республики, Дом Кино, «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Москва», «Октябрь», «Пионер», «Ракета», «Салют», «Центральный» Сколько: от 3 рублей 50 копеек