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Данкверт нашел антибиотики от сифилиса в белорусском молоке

25.05.2017 16:07 — Разное | Ежедневник  
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Данкверт нашел антибиотики от сифилиса в белорусском молоке

фото: Alpenforum

Директор Россельхознадзора Сергей Данкверт сегодня заявил журналистам, что его служба отвечает за результаты своих проверок и анализов молочной продукции. Впервые после месячного молчания он коснулся и белорусской темы.

«Мы за свои анализы отвечаем, у нас все методики проверены, все сделано», - сказал Сергей Данкверт.

Также он заявил, что некоторые антибиотики, обнаруженные в белорусском молоке  используются в том числе для лечения венерических заболеваний, передает RNS.

Сергей Данкверт устранился от курирования белорусских поставок еще в апреле. Уже больше месяца переговоры с белорусским МСПХ по поводу поставок ведет замминистра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов.

Последний раунд состоялся при участии глав аграрных ведомств Леонида Зайца и Александра Ткачева, после чего для поставок в РФ были вновь открыты 9 беллорусских предприятий, в том числе два мясокомбината и семь молокозаводов. Одновременно Россельхознадзор с 24 мая закрыл еще три мясных предприятия.

Между тем, МВД Беларуси подтвердило российским СМИ, что доследственная проверка в отношении Данкверта продолжается. Она инициирована по поручению Лукашенко, который усомнился, что глава Россельхознадзора в своих действиях руководствуется интересами службы, а не личными.

 
 
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Директор Россельхознадзора Сергей Данкверт сегодня заявил журналистам, что его служба отвечает за результаты своих проверок и анализов молочной продукции....

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