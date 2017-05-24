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СБУ объяснила блокировку соцстетей в Украине

25.05.2017 16:27 — Разное | Tut.by  
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Причиной блокировки российских соцсетей на территории Украины стало обилие антиукранского контента, а также порнография и «группы смерти». Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает «Укринформ».


Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Фото: пресс-служба СБУ

Работники спецслужбы насчитали около 800 групп антиукраинской направленности в соцсетях, предложенных для блокировки. Представители СБУ обращались к администрации «Одноклассников» и «ВКонтакте», однако не получили реакции от площадок.

«На вопрос, почему закрыли „Одноклассники“, „ВКонтакте“, „Яндекс“ и прочее скажу, очень просто: это тот механизм, который использует русская идеологическая машина для формирования в сознании граждан того, что им нужно», — сказал высокопоставленный чиновник.

Василий Грицак отметил, что в этих соцсетях было много порнографического контента, а также действовало сообщество, которое якобы подталкивало подростков к самоубийству.

Напомним, 16 мая Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Они предполагают блокировку российских соцсетей и приостановку вещания российских телеканалов. Под санкции попала российская корпорация Mail.Ru Group и ее украинский филиал.

Украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также для жителей Украины оказался заплокирован доступ ко всем сервисам «Яндекса» — поисковику, агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику. 

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Теги: Новости
 
 
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Причиной блокировки российских соцсетей на территории Украины стало обилие антиукранского контента, а также порнография и "группы смерти".

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