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Белорусским "зайчикам" сегодня исполнилось бы 25 лет, но прослужили они всего шесть

25.05.2017 16:29 — Разное | Tut.by  
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Первой национальной валюте в независимой Беларуси — любимым в народе «зайчикам» и «белочкам» — сегодня исполнилось бы 25 лет. Банкноты с изображением фауны выпустили в обращение еще во времена действия советских и российских рублей образца 1961−1992 годов и товарных купонов. В июле 1993 года «зайчики» стали единственным платежным средством, но в конце 1998 года ушли из обращения, чтобы не мешать белорусам быть миллионерами.

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Первой национальной валюте в независимой Беларуси - любимым в народе "зайчикам" и "белочкам" - сегодня исполнилось бы 25 лет.

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