Первой национальной валюте в независимой Беларуси — любимым в народе « зайчикам» и «белочкам » — сегодня исполнилось бы 25 лет. Банкноты с изображением фауны выпустили в обращение еще во времена действия советских и российских рублей образца 1961−1992 годов и товарных купонов . В июле 1993 года «зайчики» стали единственным платежным средством, но в конце 1998 года ушли из обращения, чтобы не мешать белорусам быть миллионерами.

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