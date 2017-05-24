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Белорусским "зайчикам" сегодня исполнилось бы 25 лет, но прослужили они всего шесть
Первой национальной валюте в независимой Беларуси — любимым в народе «
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Первой национальной валюте в независимой Беларуси - любимым в народе "зайчикам" и "белочкам" - сегодня исполнилось бы 25 лет.
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