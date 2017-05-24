Гала-концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ пройдет в Баку

Гала-концерт Молодежного симфонического оркестра СНГ совместно с Молодежным симфоническим оркестром Азербайджана пройдет 27 мая в концертном зале оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Представлять объединенные оркестры будет лауреат международных конкурсов дирижер московского театра "Новая опера" Василий Валитов, сообщили Trend в пресс-службе БМА.

В программе гала-концерта прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов при участии солистов - лауреатов международных конкурсов Ларисы Бунаковой (фортепиано), Анны Савкиной (скрипка), а также артистов Молодежной оперной программы Большого театра России Василисы Бержанской (меццо-сопрано), Утариды Мирзамовой (сопрано) и Ильи Кутюхина (баритон).

Концерт в рамках проекта "Голос музыки" состоится при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Первое выступление Молодежного симфонического оркестра стран СНГ состоялось 12 ноября 2007 года под руководством известного дирижера народного артиста России, Казахстана и Татарстана Фуата Мансурова в рамках второго Форума творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ в Астане. В разные годы Молодежный симфонический оркестр стран СНГ выступал под руководством Юрия Симонова, Владимира Спивакова, Марка Горенштейна.-0-