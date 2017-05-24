В Минске существует два официальных фан-клуба английской команды "Манчестер Юнайтед" — Minsk Reds и Red Army Minsk. На знаковые матчи они собираются вместе в столичных пабах, а иногда даже ездят за рубеж.



© Sputnik / Артем Бордовский Видеофакт: белорусские фанаты "МЮ" празднуют гол Мхитаряна в финале ЛЕ

"В этом году мы ездили на игру большой компанией из Минска в Одессу. Нужно было заплатить 5 фунтов (12 белорусских рублей) за билет, имея членскую карту фаната "Манчестер Юнайтед". Она оформляется на весь сезон и стоит 32 фунта (77 рублей). Без этой карты попасть на матчи команды практически невозможно", — рассказал Глеб Барташевич из фан-клуба Red Army Minsk.

Глеб стал болеть за "МЮ" с 1999 года, когда увидел легендарный финал Лиги Чемпионов с "Баварией". Для Елены Галюк знаковым стал финал 2008 года против "Челси", после которого девушка стала болеть за "красных дьяволов".

"Это как первая любовь: ты увидел и понимаешь, что это навсегда. Во время просмотров матчей мы, конечно, майки на себе не рвем, но у нас всегда громко", — сообщила Елена Галюк, участница фан-клуба.

В пабе атмосфера пусть и не как на стадионе, но минские болельщики поддерживают команды рьяно: "кричалки" на английском языке — и не скажешь, что находишься в Беларуси. В вечер среды "Манчестер Юнайтед" обыграл "Аякс", а фанаты еще перед матчем не скрывали, что готовятся исключительно праздновать.