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ООН высоко оценивает усилия Азербайджана по углублению сотрудничества с организацией, активное участие страны в ее инициативах и программах. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, сообщает агентство Trend .

Встреча состоялась в рамках рабочего визита министра в Нью-Йорк для участия в мероприятиях, приуроченных к 25-летию установления отношений между Азербайджаном и ООН.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что избрание Азербайджана членом Экономического и социального Совета ООН на 2017-2019 годы создаст для страны дополнительные возможности для того, чтобы внести вклад в международное развитие.

Глава МИД также отметил вклад Азербайджана на международном уровне в диалог между цивилизациями и религиями.-0-