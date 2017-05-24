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Россия применила в Сирии ракеты с дальностью 4500 км

25.05.2017 17:06 — Разное | Tut.by  
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Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью газете «Красная Звезда» рассказал, что для ударов по террористам в Сирии применялось новейшее авиационное вооружение.


Процесс подвески ракеты Х-101 под Ту-160. Видно носовую часть ракеты/ Фото: militaryrussia.ru

По его словам, самолеты и вертолеты применяли управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью до 4500 километров.

Вероятнее всего, речь идет о новейших ракетах Х-101. Сама ракета обладает малой радиолокационной заметностью (ЭПР — 0,01 м2), что существенно снижает вероятность ее обнаружения.

Ракета имеет изменяемый профиль высоты полета (от 30−70 м до 6000 км). Крейсерская скорость ее полета составляет 190−200 м/с, максимальная — 250−270 м/с. Продолжительность полета — до 10 часов.

Применять Х-101 могут как самолеты стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, так и фронтовой — Су-34.

Также Юрий Борисов сообщил, что в Сирии российской армией применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.

Ранее, министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил применение в Сирии новейших ракет воздушного базирования Х-101.

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Вероятнее всего, речь идет о новейших ракетах Х-101.

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