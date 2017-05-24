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Россия применила в Сирии ракеты с дальностью 4500 км
Заместитель министра обороны России Юрий Борисов в
По его словам, самолеты и вертолеты применяли управляемые авиационные бомбы с различными системами наведения, а также крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью до 4500 километров.
Вероятнее всего, речь идет о новейших ракетах Х-101. Сама ракета обладает малой радиолокационной заметностью (ЭПР — 0,01 м2), что существенно снижает вероятность ее обнаружения.
Ракета имеет изменяемый профиль высоты полета (от 30−70 м до 6000 км). Крейсерская скорость ее полета составляет 190−200 м/с, максимальная — 250−270 м/с. Продолжительность полета — до 10 часов.
Применять Х-101 могут как самолеты стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, так и фронтовой — Су-34.
Также Юрий Борисов сообщил, что в Сирии российской армией применяются не только серийные образцы вооружения, но и перспективные, находящиеся на стадии разработки и испытаний.
Ранее, министр обороны России Сергей Шойгу
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Вероятнее всего, речь идет о новейших ракетах Х-101.
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