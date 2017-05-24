Кобяков рассчитывает на рост товарооборота с Татарстаном до двух миллиардов долларов

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Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в 2 млрд долларов, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 25 мая на переговорах с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

При этом он отметил, что в последнее время стороны вышли на траекторию наращивания торгового оборота, и за первый квартал взаимный товарооборот прирос в 1,6 раза к уровню аналогичного периода 2016 года.

По его словам, это говорит о том, что выполнение плана мероприятий по развитию сотрудничества Беларуси и Татарстана на 2017-2020 годы уже дает результаты, хотя уровень торгово-экономических отношений м далек от цифр 2012 года, когда товарооборот составлял 2 млрд долларов, передает БЕЛТА .

Беларусь также рассчитывает на развитие производственной кооперации с Татарстаном в машиностроении и планирует на базе проекта по строительству сети автозаправочных станций "Татнефти" и предприятия по сборке тракторов МТЗ создать машиностроительный кластер, включающий войти как белорусские предприятия, так и созданные с участием татарстанских партнеров. Также Минск намерен отработать вопрос создания сборочного производства лифтов.

Белорусский премьер отметил, что стороны могли бы обмениваться продукцией мясной и молочной промышленности. Хороший потенциал для сотрудничества он отметил и в научно-технической сфере.

Также Беларусь готова поставлять в Татарстан электробусы. "Белорусская техника уже заслужила уважение в Татарстане, хотелось бы, чтобы мы это направление сотрудничества не потеряли", - сказал Андрей Кобяков. Кроме того, Беларусь готова наращивать поставки лесозаготовительной техники.

В свою очередь Рустам Минниханов отметил, что Татарстан заинтересован активизировать сотрудничество с Беларусью в машиностроении и нефтехимии. «У нас есть хорошие наработки в машиностроительной отрасли, нефтехимической сфере, сегодня мы говорим и о медицинском направлении. Сейчас непростые времена, но сама по себе экономика улучшаться не будет, нужны новые рынки, партнеры и продукты - в этом направлении мы можем двигаться вместе», - сказал он.

Президент предложил активизировать сотрудничество в гуманитарной сфере, делая акцент на научно-техническом взаимодействии. Также среди перспективных отраслей сотрудничества - спорт и туризм.