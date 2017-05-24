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Также сократилось число несовершеннолетних, которые становятся участниками преступлений.

В Беларуси снижается количество преступлений, совершенных подростками или с их участием.

«Данный показатель уменьшился на 15,8%, с 711 до 599 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сообщил на пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Аркадий Харитонов.

Также, по его словам, на 23,5% (с 643 до 485) сократилось число несовершеннолетних участников преступления. Цифра по пострадавшим от подростковых противоправных действий снизилась на 4% (с 2857 до 2747).

«Для декриминализации детской и молодежной среды сотрудники органов внутренних дел регулярно проводят отработку дискотек, общежитий, клубов, сельских домов культуры, интернет-кафе, компьютерных клубов, питейных заведений, вокзалов, поездов и других мест концентрации подростков, – отметил представитель МВД. – Усилия правоохранителей направлены на предотвращение фактов пьянства и употребления наркотических средств».

Что касается преступлений, в результате которых потерпевшими были признаны несовершеннолетние, то почти 80% из них приходятся на уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения госрасходов на содердание детей, находящихся на государственном обеспечении.

«За январь-апрель текущего года выросло на 7,2% число несовершеноллетних, пострадавших от других престплений, – добавил Харитонов. – Так, стало больше детей, ставших жертвами грабежей и краж».

Кроме этого, по сего словам, в четыре раза больше выявлено подростков, вовлеченных в антиобщественное поведение.

Представитель МВД подчеркнул, что особое внимание особое внимание вопросам обеспечении я безопасности несовершенолених сотрудники органовтвнутренних дел будут уделять во время летних каникул.