В Госдуму внесли проект закона о смене термина «жилье экономкласса» на «стандартное жилье». Изменения предлагается внести в закон «О содействии развитию жилищного строительства». Соответствующий документ, внесенный правительством России, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишет РБК .

В документе уточняется, что федеральный орган исполнительной власти, занимающийся госполитикой в строительстве, разработает требования к «минимально и (или) максимально допустимым» размерам жилья для определения параметров «стандартного жилья».

Предложение заменить термин «жилье экономкласса» на «стандартное жилье» сделал в марте 2017 года первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Он назвал термин «жилье экономкласса» унизительным и предложил от него отказаться, начав вместо этого использовать обозначение «доступное жилье». Шувалов тогда подчеркнул, что в 2006 году в России запустили проект «Доступное жилье», но термин «доступное» «каким-то странным образом» трансформировался в «эконом».

В Беларуси существует классификация жилья и эконом-класс как раз присутствует. Классификацию разработали ГК «Твоя столица» совместно с ГУП «Национальное кадастровое агентство».

Согласно ней жилье класса «Эконом» включает в себя 2 типа домов: панельные и каркасно-блочные. Как правило, в таких домах более 10 квартир на площадке этажа или более 60% квартир малой площади (до 50 кв.м.). В отношении объектов «Эконом» дополнительных или особых требований не предъявляется.

Дома класса «Стандарт» характеризуется наличием всех типов квартир. Существуют рекомендации по размеру квартир: 2-х комнатных — от 50 кв. м, 3-х комнатных — не менее 65 кв. м. К необязательным требованиям относятся бесшумные лифты и камеры внешнего видеонаблюдения. К данному классу можно отнести панельные дома, образующие комплекс, при условии обеспеченности парковочными местами, наличия в шаговой доступности рекреационной зоны и других опций, способных сделать жизнь комфортней. Например, единая управляющая компания, наличие велопарковки, отгороженность территории и другие.

При строительстве объектов классов «Комфорт», «Престиж» и «Люкс» не используется технология панельного домостроения.

Впрочем, искусственно разработанная классификация массовым сознанием пока не овладела. Сами покупатели пользуются терминами «хрущевка», «сталинка», «старая панель», «новый панельный дом» или «дом для льготников», «монолитно-каркасный дом» и т.д. «Народной» терминологии обычно достаточно, чтобы понять, о каком доме и какой квартире идет речь.