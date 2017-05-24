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На МКАД устанавливают шесть новых стационарных камер фиксации скорости: места установки

25.05.2017 17:42 — Разное | Tut.by  
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На МКАД до 30 мая установят новые датчики скорости — всего шесть камер в четырех точках. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минска.


Где повесят камеры

Новые стационарные камеры скорости повесят в четырех местах:

— 5-й км (между улицами Ваупшасова и Илимской), внутренняя сторона;

— 13-й км (между улицами Свислочской и Ташкентской), внутренняя и внешняя сторона;

— 30-й км (между улицами Слободской и Шаранговича), внутренняя и внешняя сторона;

— 37-й км (между улицами Притыцкого и Тимирязева), внутренняя сторона.

Камеры уже устанавливают, предполагается, что они заработают после всех согласований в середине июня.

Также в ГАИ отметили, что на данный момент говорить об увеличении скорости на отдельных участках МКАД рано.

— Для того, чтобы увеличить скорость на отдельных участках МКАД необходимо, чтобы дорожники оборудовали кольцевую ограждениями первой и второй группы. Они нужны для того, чтобы уберечь пешеходов от попыток перебежать МКАД и водителей -  от возможного выезда за пределы проезжей части. Пока работы по установке ограждений выполнены не в полном объеме, а поэтому говорить об увеличении скорости рано, — отметили в ГАИ.

В настоящее время на кольцевой максимальная разрешенная скорость движения составляет 90 км/ч и на отдельных участках — 100 км/ч в крайней левой полосе.

 
Теги: Минск
 
 
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