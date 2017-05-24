В 2016 году запасы нефти в Беларуси выросли в два раза



фото: telegraf.by

В 2016 году прирост собственных запасов нефти в Беларуси увеличился в два раза. Если в 2015-м году геологи нашли 600 тыс. тонн нефти, то в прошлом году на территории республики было разведано 1,2 млн тонн.

Об этом сообщил глава Минприроды Андрей Ковхуто.

Чиновник отметил, что в Беларуси выявлено 82 месторождения нефти и два месторождения газоконденсата. Эксплуатируется около 60 месторождений. В прошлом году из них добыли порядка 1,65 млн тонн нефти, и столько же планируется извлечь в этом.

Говоря о потребностях Беларуси в нефти, Андрея Ковхуто сообщил, что возможности переработки местных нефтеперерабатыващих предприятий достигают 20-25 млн тонн, пишет БЕЛТА .

«Безусловно, тех объемов, которые добывает Беларусь, недостаточно для загрузки мощностей наших предприятий. Но если говорить об объемах собственного потребления, то потребности страны обеспечивают 30-40% добываемой здесь нефти», - заключил министр.

В конце апреля в Минприроды сообщили, что на территории Жлобинского района найдена новая залежь нефти. По предварительным данным, запасы черного золота там составляют от 350 до 800 тысяч тонн.